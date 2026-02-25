Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu açıklamasının ardından harekete geçti. Kurtulmuş, gerekli yasal düzenlemelere ilişkin siyasi parti turlarına başladı. Kurtulmuş, ilk olarak MHP'yi ziyaret etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı" diye konuştu.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Kurtulmuş, "Komisyon raporu bütün partilerin ortaklaştığı şekilde çıktı. Dünyaya örnek olacak çalışma ortaya konuldu" dedi.

Kurtulmuş son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, "Tüm etnik kimliklerin huzur içinde olduğu Türkiye inşa edeceğiz" ifadesini kullandı. Kurtulmuş bugün de 15'te Yeni Yol Partisi, 16'da AK Parti'yi ziyaret edecek.

Bu arada TBMM

Başkanı Kurtulmuş, Ankara'daki yabancı misyon şefleri ve büyükelçilerle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, en kısa süre içerisinde terör örgütünün bütünüyle tasfiyesi ve silahların tamamıyla bırakılmasıyla birlikte yapılacak yasal düzenlemelerin, Türkiye'deki 50 yıllık çatışmalı dönemi geride bırakacağını söyledi.