Ramazan genelgesini tebrik ediyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli'nin gündeminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayına ilişkin genelgesi de vardı. Bahçeli şunları söyledi:

TEBRİK EDİYORUZ (Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan Genelgesi): Takdir ve tebrik ediyoruz. Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak emare, en küçük delil göreniniz var mı? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericilik diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller mi? Çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesin.

ALAYINIZ KARANLIKSINIZ ("Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi): Bu 168 kişiyi yana yana, üst üste koyup toplasanız bir insan bile etmezler, edemezler. Alayınız karanlıksınız. Allah'a iman etmek gericilikse, bal gibi gericiyiz. Müslüman Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamayın. Ramazan ayımızı sulandırmaya kalkışmayın. Haddinizi bilin, tepemizin tasını attırmayın.

KCK'YI DA BAĞLIYOR: Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında PKK'nın kurucu önderinin büyük dahli ve payı var. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlıyor. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalı. Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacak? Eğer sorun varsa, ki bize göre var, bunun çözümü nasıl olacak? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalı. Kayyum meselesi demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalı.

ROTA BELİRLENDİ (Komisyon raporu): "Terörsüz Türkiye" hedefiyle devlet ve millet kudreti hem teyit edilmiş, hem de dışımızdan bizi yenemeyenlere karşı iç bünyemizde aşılamaz, yıkılamaz birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru güncellenip güçlendirilerek yeni yüzyılın rotası belirlendi. Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis en üst seviyede inisiyatif aldı. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili samimi gayret ve girişimlerin en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etti. Bahse konu bu rapora sefalet manifestosu diyenlerin bizzat kendileri sefih ve sefil. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üstlendiği tarihi rolle tabuları yıktı. Milli birlik ve kardeşliğimizin yanı sıra, demokrasimiz daha da güçlenecek. Kalkınma ve refah artışı daha görünür olacak. Bölücü terörün kanlı döngüsünü kıran Türk-Kürt kardeşliği ilelebet payidar kalacak. Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi de çizilmeli. Türk'ün onuru Kürt'ün onuru.

TEHDİT YAKIN (ABD-İran gerilimi): Bölgemiz tarihi sınamadan geçiyor. Tehdit yakın ve sıcak. ABD'nin İran'a saldırması coğrafyaların ayarını hepten bozacak, tahminlerin ötesinde yaygın bir savaşlar döneminin kapısını kıra kıra açacak.

DEVAM ETMELİ: Bahis hesabı bulunduğu belirlenenlerin yakalarından tutulmalı. Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı adım attı, yoluna devam etmeli.

AKIN GÜRLEK'TEN NEZAKET ZİYARETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, grup toplantısının ardından Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bahçeli, Gürlek'i makam kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.