Şaibeli kongre sanığı müdürü yumrukladı

CHP'nin 3 yıl önceki İstanbul İl Kongresi'nde delegelerin Özgür Çelik'e oy vermeleri için rüşvetle pazarlık yaptığı ses kayıtlarına yansıyan ve 3 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Fahrettin Çırak, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ı darp etti.

Çırak, Mangal'ın odasına girerek önce tokat sonra ise sol gözüne yumruk attı. Mangal'ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Çırak, adli kontrolle serbest kalırken, olayın sebebi öğrenilemedi.