Sarı kategoride aranan FETÖ firarisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin FETÖ firarilerine yönelik tespitleri kapsamında; İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan bir firarinin saklandığı adres tespit edildi. İstanbul Üsküdar'daki söz konusu adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri 10 yıldır aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi Sarı Kategorisi'nde bulunan FETÖ firarisi Bedrettin Günebakmaz'ı (52) gözaltına aldı. Günebakmaz'ın geçmiş dönemde FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde sözde 'Müdür' konumunda bulunduğu ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.