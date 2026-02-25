Seyhan Belediyesi’nde düşük zam eylemi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Adana'nın Seyhan Belediyesi'nde çalışan işçiler, 2026 yılı için zam teklifinin yüzde 3 olması ve alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçiler ile Seyhan İmar A.Ş. işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 için idare tarafından yüzde 3'lük zam teklif edildi. Bu talebi kabul etmeyen işçiler, dün Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde bir araya gelip eylem yaparak alacaklarının ödenmesini talep etti.