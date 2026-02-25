SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’suça sürüklenen çocuklar’ açıklaması: Bu konuda çalışıyoruz!

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduk" dedi. Bakan Gürlek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı.

Gürlek, 12. yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." dedi.

