Bakan Kurum’dan Adalet Bakanı Gürlek’e hayırlı olsun ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kerim CENGİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek ziyarete ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Sayın Bakanımıza nazik ziyareti ve "hayırlı olsun" dilekleri için teşekkür ediyorum. Bakanlıklar olarak iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz." dedi.

