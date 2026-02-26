Başkan Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Başkan Erdoğan, Hocalı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"KATLİAMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."

