Bilal Erdoğan, Üsküp’te müjdeyi verdi: “Dev cami projesinde sona gelindi”

Türkiye ile Balkanlar arasındaki köklü bağlar her geçen gün daha da güçlenirken, bölgeye yönelik yatırımlar da artarak devam ediyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküp'te yapımı süren cami projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞI YAPACAK

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Üsküp, Tiran, Kosova ve Karadağ'da hayata geçirdiği dört büyük cami projesini yakından takip eden Bilal Erdoğan, Üsküp'te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatın yüzde 80'e yaklaştığını belirten Erdoğan, eserin önümüzdeki aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılabileceğini ifade etti.

AYNI ANDA 3 BİN 200 KİŞİ NAMAZ KILACAK

Mimari çizgileriyle İstanbul Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden esinlenerek tasarlanan ve klasik Osmanlı üslubunu yansıtan Üsküp'teki cami, zarif kubbesi ve dengeli siluetiyle şehrin yeni sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bin 500 kişilik kapalı ibadet alanına sahip olan yapı, avlu ve açık alanlarla birlikte aynı anda 3 bin 200 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşıyor. Cami tamamlandığında bünyesindeki İslam Birliği ofisleri, Diyanet hizmetleri müşavirliği birimleri, kütüphane ve kitap kafe gibi sosyal ve idari alanlarla çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.

İNSANİ HASSASİYETLERİ KORUMALIYIZ

Ziyareti kapsamında; 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) gençlerle bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi. IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek: Balkan Gençliği için Akademik ve Kültürel Köprüler' temalı söyleşi de Necmeddin Bilal Erdoğan sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında insana dair özelliklerin çok daha fazla ön plana çıkacağını belirterek gençlerin insani hassasiyetlerini korumalarının önemli bir kazanım olacağının altını çizdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin Balkanlar'daki önemli pozisyonunu da vurgulayan Necmeddin Bilal Erdoğan "Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin Kuzey Makedonya'nın geleceğinde de daha fazla rol oynayabileceğine inanıyorum. Mezunlarının sayısı arttıkça, buradaki yetkinlikler güçlendikçe bunlar daha mümkün hale gelecektir. Bu ülkenin istikrarlı, güçlü ve Türkiye ile sağlam ilişkilere sahip bir yapıya kavuşması, sadece kendi refahını artırmakla kalmayacak; bölgesel dengelere ve ortak geleceğe de çok daha güçlü katkı sunacaktır." dedi.

BİR GÖNÜL BAĞI İNŞA EDİYORUZ

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise şöyle konuştu: Uluslararası Balkan Üniversitesi 2006 yılında cumhurbaşkanımızın himayelerinde kurulan bir vakıf üniversitesi. Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda genç burada eğitim alıyor. Çünkü biz Türkiye ile Kuzey Makedonya ve Balkan halkları arasında kültürel köprüleri onarmak, kopmaz sürdürebilir siyasi ekonomik bağlar kurmak için çabalayan bir kurumuz. Bir gönül bağı inşa ediyoruz."

TARİHİ CAMİDE İMAMLIK YAPTI

Ziyareti kapsamında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın iftar davetinde Kuzey Makedonya'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Necmeddin Bilal Erdoğan ziyaretini Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan yeni camide kıldırdığı teravih namazıyla sonlandırdı.