Cumhurbaşkanımız dünya için örnek

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kurulan ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte alana gelen Erdoğan, vatandaşlarla ateş başında sohbet etti, ardından sahneye çıkarak katılımcılara hitap etti. Erdoğan, ramazanın yılın en kıymetli ve en şerefli ayı olduğunu belirtti ve bu ayın çocuklara daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

RAMAZAN MUHASEBE DEMEK

Ramazanın aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğuna işaret eden Erdoğan, inancın daha iyi bir insan ve daha adil bir dünya inşa etmenin temeli olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan zulüm ve adaletsizliklere değinerek, Müslümanların sadece kendileri için değil tüm insanlık için sorumluluk taşıdığını vurguladı. Ramazanın daha iyi bir insan olmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Gençlere de seslenen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'yi yeniden özgüvene kavuşturduğunu belirtti. Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi olabileceğine dair inancın güçlendiğini ifade eden Erdoğan, gençlerin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikâyesinin iyi öğrenilmesi ve yeni nesillere anlatılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün dünya için örnek bir lider" dedi.

Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ramazan etkinliklerini düzenleyen teşkilata teşekkür etti.