Dertleri laiklik değil milletin kendisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı genelgesi doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına da tercüman olan çok hayırlı bir hizmettir. Bu etkinlikler gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen ve Anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Milli Eğitim Bakanlığımız da Anayasa'nın kendisine yüklediği sorumluluk mucibince öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirme amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır.

MEB genelgesinin gönderilmesinin hemen akabinde ramazan-ı şeriften sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat 'Laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyle. Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Neyse derdiniz çıkın, açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

AİDİYETİNİ SORGULASIN

Kimse kusura bakmasın ama bu milletin hiçbir ferdi, bu milleti var eden milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz, olamaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu vatanla, bayrakla, toprakla, milletle aidiyetini tekrar tekrar sorgulasın. Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar. Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa bundan hemen rahatsız olurlar. 10 yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin değerlerini nasıl tahkir ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Hayırdır, çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Türkiye'nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğine atılan çok değerli bir imzadır. Türkiye 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin önünü kimse kesemez. Şimdi bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Meclis'imiz yeni aşamada da elbette lokomotif rol üstlenecek.

BİZE İTHAL İDEOLOJİLERLE PARMAK SALLAYAMAZSINIZ

Başkalarına benzeyerek değil, kendimiz, Türkiye olarak, düştüğümüz yerden doğrulacak, 86 milyon el ele Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz. İnanç özgürlüğü, farklı inançlara adalet içinde yaklaşım görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle, kirlenmiş zihinleri, çirkin ve çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz.

İLAHİLERDEN NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ

OKUL bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla 'Allah' lafza-i celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız ve tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun.