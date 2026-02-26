Dışişleri Bakanlığı: Hocalı Katliamı, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı'nın 34. Yıl Dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

"VİCDANLARDA UTANÇ VERİCİ KARA BİR LEKE OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

"26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN ACISINI DAİMA YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" denildi.