Geçmişten bugüne değişmeyen kararlılık: AK Parti’den Başkan Erdoğan’a özel film

İzleyenleri Başkan Erdoğan'ın lise yıllarına götüren klip, genç bir öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında yaşadığı unutulmaz bir anıyı merkezine alıyor. Karşılaştığı tüm provokasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen sahneyi terk etmeyen, inancıyla ve cesaretiyle dimdik durarak birinciliği göğüsleyen o gencin kararlılığı, çarpıcı bir görsel dille izleyiciye aktarılıyor.

GEÇMİŞLE BUGÜNÜN SEMBOLİK BULUŞMASI

Videonun en vurucu ve duygusal anı ise geçmişle bugünün kesiştiği noktada yaşanıyor. Lise yıllarındaki genç Erdoğan ile bugünün küresel lideri Başkan Erdoğan'ın birbirlerini selamladığı o sembolik sahne; davanın, istikametin ve sarsılmaz iradenin yıllar içindeki sürekliliğini gözler önüne seriyor. Bu anlamlı bakışma, izleyicilere liderliğin tesadüf değil, bir ömür boyu süren bir duruş olduğunu hatırlatıyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından dün yayımlanan ve büyük beğeni toplayan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ile klibinin ardından gelen bu ikinci video, Başkan Erdoğan'ın doğum günü içerik serisini duygusal bir zirveye taşıyor. Yarım asırlık bir siyasi mücadelenin ruhunu özetleyen bu çalışma, #HerYaştaİzinVar mesajıyla tüm platformlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.