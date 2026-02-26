Genel affa yönelik düzenleme yapılmayacak

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, raporunu TBMM Başkanlığı'na sunduğunu, takdirin Meclis'in uhdesinde olduğunu aktardı. Gürlek, şahsi cezasızlık algısına yol açacak, genel affa yönelik ya da şahsa özgü düzenlemenin yapılmayacağının altını çizdi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin atılacak adımlarla ilgili soru üzerine Gürlek, "Çalışıyoruz. 12. Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa yasal değişiklikler yapacağız" dedi. Gürlek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Alican Uludağ ile ilgili İstanbul'daki mahkemenin karar vermesine ilişkin soruya ise "Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" yanıtını verdi.