Halkın milyonları yine boşa gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tartışmalı otopark kararlarına bir yenisini daha ekledi. Kent merkezinde otopark sıkıntısı nedeniyle araçlar yol kenarlarına park etmek zorunda kalırken Başkan Tugay'ın talimatı ile Bayraklı'da, İzmir Adliyesi'&nin hemen yanında hizmete açılan Symrna Tam Otomatik Çok Katlı Otopark kapatıldı. Sabah saatlerinde hiçbir şeyden habersiz aracını park etmek için otoparkın kapısına dayanan araç sürücüleri büyük şok yaşadı. Edinilen bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi kapatmaya gerekçe olarak da otoparkın doluluk oranlarının düşük kalması dolayısı ile de zarar etmesini gösterdi. Tugay'ın milyonlarca liraya mal olan ve gün içinde binlerce kişinin girip çıktığı Symrna otoparkını kapatması skandal olarak nitelendirildi.

FAHİŞ ZAMLAR CAN YAKTI

İzmir Adliyesi'nin hemen yanında Adalet Mahallesi'nde inşa edilen Symrna Tam Otomatik Katlı Otopark 2022 yılında Tunç Soyer döneminde hizmete açılmıştı, O dönemin parası ile 66.5 milyon TL'ye mal olan 636 araç kapasiteli otopark Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı olarak lanse edilmişti. İZELMAN tarafından işletilen ve bin Cemil Tugay 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki otoparkın 12 katında binek, 6 katında ise SUV tarzı yüksek araçlara park imkanı sağlanıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz Ocak ayında kent genelinde belediye eli ile işletilen açık ve kapalı otoparklara yüzde 187 ile yüzde 250 arasında değişen oranlarda zam yapmış, zam İzmirlilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Otoparkın zarar etmesinde yüksek otopark bedellerinin de etkili olduğu öne sürüldü.