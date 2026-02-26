Hocalı’nın hesabı Karabağ’da soruldu

Hocalı Katliamı'nın üzerinden yıllar geçse de acısı Türk İslam dünyasının kalbinde ilk günkü gibi taze. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı sonrası, bölgedeki işgal son buldu. Türkiye'nin verdiği açık askeri destekle Azerbaycanlı Türkler, Hocalı'da katledilen soydaşlarını galip bir millet olarak anıyor.

SOYKIRIM YAPTILAR

Sovyet Rusya'nın 1991'de dağılmasından sonra Ermeniler, Azerbaycan topraklarına saldırıya geçti. Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal etti. Ermeniler, kuşatmaya aldıkları Hocalı'da 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden haber alınamadı.

44 GÜNDE GERİ ALINDI

Türkiye'nin sağladığı askeri destekle 44 gün gibi kısa sürede büyük bir askeri başarıya imza atan Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtardı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından gelen zafer, dünya harp tarihinde de dönüm noktası oldu. İHA ve SİHA'ların kullanıldığı savaş hem sürecin seyrini değiştirdi hem de Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünü dünyaya gösterdi. Savaşın ilk anlarından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk devlet yetkilileri sık sık Azerbaycan'ın yanında olduklarını açıkladı