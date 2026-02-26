Paralarını alamayan belediye personeli tam gün iş bıraktı

CHP'li belediyelerde krizler bitmiyor. İzmir Buca'da geçtiğimiz haftalarda işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile süresiz iş bırakmasının ardından bu sefer de memurlar ayaklandı. 7 aydır, maaşlarla birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar 19 Şubat'ta eylem başlattı. Belediye yönetiminden ödeme planı isteyen memurların bekleyişi sonuç vermeyince, Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetimi, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 24 Şubat mesai bitimine kadar süre tanıdı.

Sürenin dolmasına rağmen belediye yönetimi, sendikaya görüşme talebi ya da ödeme takvimi sunmadı. Bunun üzerine yaklaşık 250'şer bin lira alacakları bulunan 300 civarındaki memur, önceden alınan karar uyarınca, dün işbaşı yapmadı. Sabah mesaiye gelmeyen ve kart basmayan memurlar, saat 11.00'de belediye binası önünde toplandı. İşçiler, "Bu tablo artık bir gecikme değil, açık bir hak gasbıdır" dedi.