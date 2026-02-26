Terör sorunu geride kalacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ve önümüzdeki döneme ilişkin "Terör meselesi geride kalacak. Zor geride kaldı, daha zor bir süreç var önümüzde" mesajı verdi. Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler turu kapsamında dün AK Parti ve Yeni Yol gruplarıyla görüşen Kurtulmuş, konuyu ele alış tarzı ve devlet politikasına dönüştürmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Toplumun büyük çoğunluğunun bu işin sona erdirilmesinde hemfikir olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile başlayan bu devlet politikası komisyon ile millet politikasına dönüştürülmüş oldu" dedi.

Terör nedeniyle büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur... Artık bu meseleyi konuşmadığı, sadece sonuçlarını ortadan kaldırdığı, her köşesinde huzurun, barışın, esenliğin, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." 86 milyonun teröre ve silaha asla tahammülü olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Zor bir çalışmaydı, geride kaldı ama bundan sonra daha zor bir sürecin önümüzde olduğunu söylemek isterim. Aynı kararlılık ve eş güdüm içerisinde çalışıldığı takdirde burada sonuç alacağımızı ve tamamıyla bu meselenin geride kalacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.