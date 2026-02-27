Bakan Gürlek’ten yeni anayasa vurgusu: "Güçlü bir zemine oturtmamız gerekiyor"

AK Parti teşkilatının organize ettiği programda konuşan Gürlek, Nevşehir'e olan bağının sadece siyasi değil, gönül bağı da olduğunu belirterek kentin sorunlarını yakından takip ettiğini söyledi. Şehrin yalnızca turizmle anılmasının eksik bir değerlendirme olacağını dile getiren Gürlek, Nevşehir'in ticaret ve eğitim alanında da ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Kapadokya'nın dünya çapında tanıtımı için daha yoğun bir çalışma yürütüleceğini ifade eden Gürlek, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler ve esnafla birebir temas halinde olacağını söyledi. Bölgenin marka değerinin korunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili kamuoyunda oluşan eleştirilere de değinen Gürlek, alan başkanlığının temel sorumluluğunun tarihi ve kültürel mirası korumak olduğunu vurguladı. Vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran uygulamaların doğru olmadığını ifade eden Gürlek, bu konuda hazırlanan yasal düzenlemenin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ve gerekli adımların atılacağını aktardı.

Programda Acıgöl ilçesine yönelik bir yatırım müjdesi de veren Gürlek, ilçeye yeni bir adalet sarayı kazandırılacağını açıkladı. Konuşmasının devamında Türkiye'nin son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Gürlek, "Yeni bir anayasa ile bu değişimi daha güçlü bir zemine oturtmamız gerekiyor" dedi. Terörle mücadelede gelinen noktaya da işaret eden Gürlek, sürecin olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde daha etkin bir rol üstleneceğini söyleyen Gürlek, birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerini tamamladı. "Dayanışmamızı koruduğumuz sürece hiçbir güç Türkiye'nin yürüyüşünü durduramaz" dedi.