‘Başörtüme hakaret etme özgürlüğünüz yok’

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP ve İyi Partili bazı milletvekilleri, okullardaki uygulamalar konusunda "laiklik" mesajı verince AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "28 Şubat'ı bitiremeyen sizlersiniz. Hâlâ içinizden, biz buradayız diye bize karşı nefretini ve öfkesini sunan insanlar var. Bitirin artık, bitirin bu ayrımı" dedi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in, "Laiklik" diye laf atması üzerine ise Usta, "Laiklik, diyerek bana saldırma, başörtüme hakaret etme, inanan insanlara hakaret etme özgürlüğünüz yok efendim" ifadelerini kullandı. CHP ve İyi Partili bazı milletvekilleri, "Biz okullardaki etkinliklerden bahsediyoruz" karşılığını verince Usta, "Mesele, laiklik üzerinden bu ülkede inanan insanlara yıllarca bir zulüm yapıldı, bunu hâlâ bitirmeyen sizsiniz" dedi.