Ecdat toprağına Türkiye mührü

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Üsküp, Tiran, Kosova ve Karadağ'da hayata geçirdiği dört büyük cami projesini yakından takip eden Bilal Erdoğan, Üsküp'te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatın yüzde 80'e yaklaştığını belirten Erdoğan, eserin önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılabileceğini ifade etti.

3 BİN KİŞİ NAMAZ KILACAK

Mimari çizgileriyle İstanbul Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden esinlenerek tasarlanan ve klasik Osmanlı üslubunu yansıtan Üsküp'teki cami, zarif kubbesi ve dengeli silüetiyle şehrin yeni sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bin 500 kişilik kapalı ibadet alanına sahip olan yapı, avlu ve açık alanlarla birlikte aynı anda 3 bin 200 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

Cami tamamlandığında bünyesindeki İslam Birliği ofisleri, Diyanet hizmetleri müşavirliği birimleri, kütüphane ve kitap kafe gibi sosyal ve idari alanlarla çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek. Ziyareti kapsamında; 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) gençlerle bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi. Erdoğan "Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin Kuzey Makedonya'nın geleceğinde de daha fazla rol oynayabileceğine inanıyorum.

Bu ülkenin istikrarlı, güçlü ve Türkiye ile sağlam ilişkilere sahip bir yapıya kavuşması, sadece kendi refahını artırmakla kalmayacak; bölgesel dengelere ve ortak geleceğe de çok daha güçlü katkı sunacaktır" dedi. Ziyareti kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın iftar davetinde Kuzey Makedonya'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Erdoğan ziyaretini yeni camide kıldırdığı teravih namazıyla sonlandırdı.