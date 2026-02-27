Gençler daima yanımızda oldu

Başkan Erdoğan, yeni Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencilerinin, milli sporcuların ve gençlerin katıldığı iftar programında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle mücadele arkadaşlığı yapmaya değer verdim. Gençlerin siyasi desteği mücadelemizin her döneminde en önemli motivasyonumuz oldu. Tüm imkânsızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin içinde gençler vardı. Milletin umudu olarak AK Parti'yi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. Sizlerle Türkiye'yi bugünlere getirdik.

Karşımda şu güzel topluluğa baktığımda Türkiye Yüzyılı'nı görüyorum. Bizim tek bir gayemiz var, o da baki kalan bu kubbede hoş bir sedâ imiş, geride yâd edilecek eserler bırakmak. Küresel güç Türkiye için ilk günkü aşkla koşturmaya, milletimizin emrinde ve hizmetinde olacağız. Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği atılımlar gerçekleştiriyor. Her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Vatan savunmasında olduğu kadar ülkemizin ilerlemesinde siz gençlerimiz önemli bir paya sahip. İHA, SİHA'lardan uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda siz gençlerin alın teri var.

Savunma sanayiinde 3 bin 500'ü aşan gençlerle mülaki oldukça göğsüm kabarıyor. İstiklal Marşımızı tüm dünyada gururla dinleten TEKNOFEST gençliği gürül gürül yatağında akıyor. Gençlik Merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırdık.

Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağı olan sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum.

Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, tutkuyla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz, her biriniz bu milletin özbe öz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, parya muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi öz yurdunuzda kılık kıyafet, inanç, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz.

Eski Türkiye'de çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çok çetin mücadeleler neticesinde ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı rica ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum.

DOĞUM GÜNÜ TEBRİKLERİNE TEŞEKKÜR

Telefon açarak, mesaj yayınlayarak, çiçek göndererek bu anlamlı günümüzü kutlayan devlet ve hükümet başkanlarına başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve bilhassa dualarını bizlerden esirgemeyen vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri güzel memleketimize hizmet yolundan ayırmasın.

DÜNYA LİDERLERİNDEN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Erdoğan da liderlere teşekkür ederek, Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirtti. ANKARA

İSTANBUL'DA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ankara'daki programın ardından İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşılandı. İl gençlik kolları teşkilatı burada, Başkan Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı. Erdoğan'a, doğum günü hediyesi olarak, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan adına Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'de verilen 1000 kişilik iftarın sertifikası tablo olarak takdim edildi. Erdoğan, doğum gününü kutlayan ve aracına karanfil atarak sevgi gösterisinde bulunan gençlerle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada bazı gençler Başkan Erdoğan'ın elini öptü.