İmralı’dan ikinci çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan Terörsüz Türkiye'de çok önemli ve kritik bir süreç geride kaldı. Terör örgütü fesih kararı alıp silah bırakmaya başladı. Sürecin ikinci aşaması, silah bırakmanın yanı sıra Meclis'te yapılacak düzenlemeleri de içeriyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna paralel olarak 'teyit ve tespit' ile birlikte süreç yasa tekliflerinin detayları da ortaya çıkacak. Meclis önümüzdeki aylarda mesaisinin önemli bölümünü bu düzenlemelere ayıracak. DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının yıldönümü nedeniyle bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

HANGİ MESAJLAR VERİLECEK?

Geçen yıl yapılan çağrının ana eksenini 'terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması' oluşturmuştu. Öcalan'ın bugün açıklanacak mesajının ise ikinci aşamanın ruhuna uygun olması bekleniyor. Öcalan'ın, silah bırakan terör örgütü mensuplarının topluma uyumu, bu yönde yapılacak yasal düzenlemeler ile demokratikleşme konularında mesajlar vermesi bekleniyor. Öcalan'ın 'siyaset zeminin güçlendiğine' vurgu yapacağına dikkat çekiliyor. Öcalan geçen hafta DEM Parti heyeti aracılığıyla, "Müthiş bir demokratik siyaset yürüteceğiz. Toplumumuzun ekmek ve su kadar buna ihtiyacı var" açıklaması yapmıştı.