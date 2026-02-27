Milletin adamı 72 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla hem vatandaşlar hem siyasilerden tebrik mesajları yağdı. Binlerce vatandaş sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yaşında sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. Yapılan paylaşımlarda "Erdoğan milletin adamı", "Hizmetle geçen 72 yıl" ve "Bir ömür millete hizmet", "Mazlumlara umut, gelecek nesillere ilham", "Nice yıllara Reis" ifadeleri öne çıktı.

TARİHE DAMGA VURDU

İstanbul Kasımpaşa'da 26 Şubat 1954'te dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin siyasi tarihine damga vurdu. Siyasi yürüyüşünde her döneme iz bırakan Erdoğan, "milletin adamı" kimliğiyle girdiği mücadelelerden milletin desteğiyle başarıyla çıktı.

1976'da MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, 1985'te Refah Partisi İl Başkanı olan Erdoğan, 1994'te İstanbul Belediye Başkanlığı'na seçildi.

1997'de okuduğu şiir nedeniyle 4 ay hapis yatan Erdoğan, milletle olan güçlü bağını arkadaşlarıyla 2001'de kurduğu AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte daha da güçlendirdi.

Girdiği her seçimden zaferle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin önünü açan adımların öncüsü oldu.

'Aşk ile çalışan yorulmaz' sözünü şiar edinen Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; sağlıkta dönüşümden ulaştırma yatırımlarına, savunma sanayiindeki atılımlardan sosyal politikalara kadar pek çok alanda büyük değişim yaşadı. Şehir hastaneleri, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller ve yerli savunma projeleri bu dönemin sembol icraatı arasında yer aldı.

Vesayet odaklarına karşı mücadeleden terörle mücadeleye, Gezi olaylarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar ülkeye kurulan tüm tuzakları milletin desteğiyle tek tek bozan Erdoğan, Türkiye'ye büyük ideallere hazırlayan Türkiye Yüzyılı vizyonunun da mimarı oldu.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Bahçeli'nin, Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla 72 gülden oluşan çiçek ile özel tasarım tablo hediye ettiği belirtildi. Tabloda, İslam ülkelerine ait haritanın lazer gravür yöntemiyle işlendiği; üst kısmında Allah, alt kısmında ise "Peygamber Efendimiz'in isminin yer aldığı aktarıldı. Harita içerisinde Fetih Suresi'nin 1'inci ve 2'nci ayetlerinin bulunduğu, eserin köşelerinde dört halifenin isimlerine yer verildiği kaydedildi. Anadolu Türk desenlerinin yine lazer gravür olarak işlendiği tabloda, zirkon taş süslemeler kullanıldığı, kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlandığı ve özel mine boyama yöntemiyle renklendirildiği ifade edildi.