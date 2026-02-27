Pilot, fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.

DÜŞEN F-16 UÇAĞI: Milli Savunma Bakanlığı, 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırında tanımlanamayan radar izi tespiti üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki F-16'nın havalandığını bildirdi. 00.56'da bir uçakla irtibat ve radar temasının kesildiği, arama kurtarma sonucu enkaza ulaşıldığı ve pilotun fırlatma sistemini son anda kullandığının tespit edildiği açıklandı; pilot şehit oldu. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak.

S-400 İDDİALARI: S-400 sistemlerinin göreve hazır olduğu, Somali'de kullanım planı bulunmadığı ifade edildi.