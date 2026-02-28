15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda TÜRKSAT AŞ'nin katkısıyla BTK Akademinin düzenlediği iftar programında haberleşme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Haberleşme ve bilişim sektörünün en stratejik alanlardan biri olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye olarak son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleriyle dijital dönüşümün küresel öncüsü olma yolunda kararlı adımlar atıldığını da vurguladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak da "15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinden hesap açamayacak. Bununla ilgili yasa teklifi ileriki günlerde Meclis'e sunulacak" dedi.