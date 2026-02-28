41 firari Türkiye’ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 41 suçlu, Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, Birleşik Krallık, Karadağ ve Slovenya olmak üzere 10 farklı ülkede yakayı ele verdi. Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 23 kişi yakalanarak Türkiye'ye gönderildi.

"İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" dedi.