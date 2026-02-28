Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında "28 Şubat: Çağdışı Sürecin Anatomisi" isimli bir panel düzenledi. Programa KADEM Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı. Üniversite önünde basın açıklaması yapan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "28 Şubat'ta başörtülü kadınlar toplumdan dışlanma, ötekileştirilme ve ayrımcılığa uğrama gibi çok zor psikolojik süreçlerden geçti. Ben de onlardan biriydim. 16 yaşında arkadaşlarımla okul kapısında polisle karşı karşıya bırakıldık. Okulumdan ayrılmak zorunda kaldım. Kamuoyunda ikna odaları olarak bilinen uygulamalar döneme damga vurdu. Katsayı uygulaması binlerce öğrencinin akademik geleceğini kararttı. 28 Şubat'ı hatırlamak geçmişe takılı kalmak değil, demokratik hafızayı canlı tutmak anlamına geliyor. Biz unutmadık. Hiçbir sahnesini unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Ama bunu öfkeyle değil, adalet talebiyle yapacağız" dedi.