AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan 25 Şubat açıklaması: Milli iradeyi daima diri tutacağız

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör tarafından okunan açıklamada, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihindeki diğer müdahalelerle aynı karanlık amaca hizmet ettiği belirtildi. Güngör, "Amacı itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz neyse, 28 Şubat da odur. Hatta bu süreç, sadece siyasete değil, sonuçları nesillerce sürmesi planlanan, topluma yönelik ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

ZULÜM DALGASINA VURGU

Açıklamada, 28 Şubat sürecinde tankların millet iradesine karşı yürütüldüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiği, Başörtülü kadınlar başta olmak üzere mütedeyyin kesime yönelik büyük bir zulüm dalgasının başlatıldığı,

Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle devlet kurumlarından dışlandığı vurgulandı.

"VESAYET ODAKLARINI TEKER TEKER ÇÖKERTTİK"

AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarına dikkat çeken Güngör, vesayet odaklarının tasfiye edildiğini ve Türkiye'nin hak ettiği demokrasi standardına kavuşturulduğunu belirtti. Ancak son dönemde başörtüsü ve yerel kıyafetlere yönelik sergilenen bazı tavırların, "28 Şubat zihniyetinin hortlama riskini" koruduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Darbe zihniyetiyle mücadelenin bir "hak ve büyük Türkiye mücadelesi" olduğunu ifade eden Cemal Güngör, açıklamayı şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla benzer süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutacağız."