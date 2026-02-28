AK Parti milletle devleti barıştırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birtakım çevrelerin vatandaşların ramazanı yaşayışını bile çok gördüğünü belirterek, "Geçmişte millet bunlardan çok çekti. Yıllar yılı anlamsız, hiçbir karşılığı olmayan yasaklarla uğraştı bu toplum. Bugün çok şükür AK Parti 23 yılda birçok eser, hizmet yaptı ama "En önemli şey nedir?" derseniz bana milletimizle devletimizi barıştırdı AK Parti" diye konuştu. Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kurulan Ramazan ayına özel etkinlik alanını ziyaret etti. Devletin, vatandaşların dini inancına, mezhebine, kimliğine bakmadan hizmet anlayışı içerisinde olduğunu dile getiren Yılmaz şunları kaydetti: Bugün çok şükür o eski yasaklarla uğraşmadığımız bir Türkiye'deyiz. Ama anlaşılıyor ki hala o eski zihniyetin kalıntıları var. Ama bunlar hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacaklar. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, hangi siyasi tercihi yapıyor olursa olsun, hepsine saygılıyız. Bu millet dinine, maneviyatına, tarihine sahip çıkan bir millettir. Böyle olmaya da devam edecek Gençlerimiz hangi dönemde olursa olsun bir taraftan tarihlerini, maneviyatlarını, medeniyetlerini bilecekler. Bir taraftan da elbette modern dünyayı, bu dünyanın bilimsel, teknolojik gelişmelerini takip edecekler. Yıllar yılı bize sanki bunlar birbirinin zıddı gibi sundular. Tam aksine geçmişini sağlam bir şekilde sahiplenen bir toplum geleceği de çok daha güçlü bir şekilde inşa eder.

AVRUPA'YA YAKLAŞTIK

Dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizin zorlu bir dönemindeyiz. Enflasyonun düşüş trendinin devam ettiği bir yıl olacak. 2002 yılında Avrupa'nın kişi başına gelir ortalamasının üçte biri civarındaydı Türkiye'nin. Geçen yıl itibarıyla bu yüzde 70'in üzerine çıktı. Yani neredeyse iki katına geldi. Avrupa ortalamalarına yaklaşmış olduk. Henüz tam yakaladık diyemeyiz. O yüzde 100'e Türkiye Yüzyılı'nda ulaşıp aşacağız. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.