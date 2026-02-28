Azılı siyonistlerden sarı hat katliamları

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yürürlükte olan ateşkese rağmen İsrail'in tam olarak durdurmadığı ve özellikle Sarı Hat çevresinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle sevdiklerini kaybetmeye devam ediyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden 600'den fazla Filistinliden 96'sının Sarı Hat üzerinde ve çevresinde konuşlanan İsrail tankları, insansız hava araçları ve keskin nişancıları tarafından açılan, doğrudan hedef alınma sonucu hayatını kaybetti.