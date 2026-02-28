Bakan Bayraktar'dan "28 Şubat" paylaşımı: Güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümüne ilişkin şunları kaydetti:

"28 Şubat, bu ülkenin istikbalini milletten habersiz kapalı kapılar ardında dizayn etmeye kalkışanların hüsranla biten hikayesidir. Demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara inat, enerjiden savunmaya her alanda kendi rotasını kendi çizen, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz."