Bakan Çiftçi’den 28 Şubat paylaşımı: “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz”

28 Şubat'ın demokrasi hafızasında derin izler bırakan bir vasiyet girişimi olduğunu belirten Çiftçi, "Milletimizin iradesine yönelen her türlü müdahale, hangi gerekçeyle olursa olsun, tarih önünde mahkûm olmaya mahkûmdur. Bugün Türkiye; darbelerin, muhtıraların ve karanlık hesapların değil, sandığın ve milli iradenin gücüyle yoluna devam etmektedir. Demokrasimizi korumak, hukuk devletini güçlendirmek ve milletimizin emanetine sahip çıkmak en temel sorumluluğumuzdur. 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz" dedi.

