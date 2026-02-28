Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor! 3 ülkenin Dışişleri Bakanları ile daha görüştü
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması ve atılabilecek adımlar ele alındı.
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.