Bakan Fidan’ın diplomasi trafiği sürüyor! 3 ülkenin Dışişleri Bakanları ile daha görüştü

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması ve atılabilecek adımlar ele alındı.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

