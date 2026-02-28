Başkan Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi kız öğrenci yurduna ziyaret

Başkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan Marmara Üniversitesi kız öğrenci yurduna ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý