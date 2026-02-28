CHP’li Etimesgut Belediyesi’nde adrese teslim ihale skandalı: Erdal Beşikçioğlu’ndan 760 milyonluk usulsüzlük!

CHP'li Etimesgut Belediyesi, tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu döneminde hizmetlerle değil, yolsuzuk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın "yolsuzluk çarkı" açıklamalarıyla sarsılan belediyede, şimdi de 760 milyon liralık bir yemek ihalesinin "yangından mal kaçırırcasına" yapıldığı ortaya çıktı.

"DOĞAL AFET" BAHANESİYLE ADRESE TESLİM İHALE

Kamuoyunda büyük tepki çeken ihalenin detayları, "şeffaflık" vaatlerinin kağıt üstünde kaldığını bir kez daha kanıtladı. 2025 yılı aşevi yemek alım ve dağıtım işi için çıkılan ihalede, kamu ihale kanununun sadece doğal afet ve salgın gibi olağanüstü durumlarda başvurulabilen 21/B maddesi kullanıldı.

Oysa Kamu İhale Kanunu'nda 21/B maddesi, doğal afet, salgın hastalık, ani ve beklenmeyen durumlar ya da can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil ihtiyaçlar için kullanılan istisnai bir yöntem olarak biliniyor. Etimesgut Belediyesi'nin milyonlarca liralık aşevi ihalesini bu yöntemle gerçekleştirmesi, "Ortada hangi acil durum vardı?" sorusunu gündeme taşıdı.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin 2025 yılı için gerçekleştirdiği "Aşevi Yemek Alım ve Dağıtım İşi" ihalesi büyük tartışma yarattı. Yaklaşık 760 milyon 591 bin liralık ihalenin, rekabete açık ihale yerine yalnızca istisnai ve acil durumlarda kullanılabilen 21/B pazarlık usulüyle verilmesi kamuoyunda "adrese teslim ihale" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Normal şartlarda açık ihale yöntemiyle çok sayıda firmanın katılımına imkân tanınması gerekirken, belediyenin pazarlık usulünü tercih etmesi, ihalenin rekabetten uzak şekilde gerçekleştirildiği yönünde eleştirilerin yükselmesine neden oldu.