CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale skandalı: Erdal Beşikçioğlu'ndan 760 milyonluk usulsüzlük!
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nde 760 milyon liralık ihale skandalı ortaya çıktı. CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki belediyenin, 2025 yılı aşevi yemek alım ve dağıtım işi için yaklaşık 760 milyon TL’lik ihaleyi, normalde yalnızca doğal afet, salgın ve acil durumlarda kullanılabilen 21/B pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği belirlendi. Rekabete açık ihale yerine pazarlık yönteminin tercih edilmesi kamuoyunda “adrese teslim ihale” eleştirilerini gündeme getirirken, belediye hakkında son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddiaları tartışmaları daha da büyüttü.
CHP'li Etimesgut Belediyesi, tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu döneminde hizmetlerle değil, yolsuzuk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın "yolsuzluk çarkı" açıklamalarıyla sarsılan belediyede, şimdi de 760 milyon liralık bir yemek ihalesinin "yangından mal kaçırırcasına" yapıldığı ortaya çıktı.
"DOĞAL AFET" BAHANESİYLE ADRESE TESLİM İHALE
Kamuoyunda büyük tepki çeken ihalenin detayları, "şeffaflık" vaatlerinin kağıt üstünde kaldığını bir kez daha kanıtladı. 2025 yılı aşevi yemek alım ve dağıtım işi için çıkılan ihalede, kamu ihale kanununun sadece doğal afet ve salgın gibi olağanüstü durumlarda başvurulabilen 21/B maddesi kullanıldı.
Oysa Kamu İhale Kanunu'nda 21/B maddesi, doğal afet, salgın hastalık, ani ve beklenmeyen durumlar ya da can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil ihtiyaçlar için kullanılan istisnai bir yöntem olarak biliniyor. Etimesgut Belediyesi'nin milyonlarca liralık aşevi ihalesini bu yöntemle gerçekleştirmesi, "Ortada hangi acil durum vardı?" sorusunu gündeme taşıdı.
CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin 2025 yılı için gerçekleştirdiği "Aşevi Yemek Alım ve Dağıtım İşi" ihalesi büyük tartışma yarattı. Yaklaşık 760 milyon 591 bin liralık ihalenin, rekabete açık ihale yerine yalnızca istisnai ve acil durumlarda kullanılabilen 21/B pazarlık usulüyle verilmesi kamuoyunda "adrese teslim ihale" eleştirilerini beraberinde getirdi.
Normal şartlarda açık ihale yöntemiyle çok sayıda firmanın katılımına imkân tanınması gerekirken, belediyenin pazarlık usulünü tercih etmesi, ihalenin rekabetten uzak şekilde gerçekleştirildiği yönünde eleştirilerin yükselmesine neden oldu.
YOLSUZLUK İDDİALARI GÜNDEMDE
Öte yandan Etimesgut Belediyesi son dönemde yolsuzluk iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor. Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde bazı usulsüzlükler bulunduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Tayyar, yaptığı değerlendirmelerde belediyede yolsuzluk iddialarının araştırılması gerektiğini ifade ederken, bazı bağlantıların Ankara'daki "Fado Bar" üzerinden uzanan bir ilişki ağına işaret ettiğini dile getirdi. Tayyar ayrıca bu iddiaların içinde CHP'den bir genel başkan yardımcısının da adının geçtiğini öne sürdü.
SUÇ DUYURUSUYLA KARŞILIK VERDİ
Söz konusu iddiaların ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Tayyar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ancak suç duyurusu tartışmaları dindirmeye yetmedi. Özellikle 760 milyon liralık aşevi ihalesinin pazarlık usulüyle verilmesi, belediyenin ihale süreçlerine ilişkin soru işaretlerini daha da büyüttü.
Kamuoyunda birçok kişi, Etimesgut Belediyesi'nin bu dev ihaleyi hangi acil gerekçeyle 21/B kapsamında gerçekleştirdiğini açıklaması gerektiğini ifade ederken, Beşikçioğlu yönetiminin şeffaflık konusunda ciddi eleştirilerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.