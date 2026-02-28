Cumhurbaşkanımız sayesinde eğitimimizi tamamladık

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir: Üniversitede öğrenciyken başörtüsü yasağı çıkarıldı. Başörtülü öğrencilerin kampüse girişi yasaklandı. Mobbing uygulandı. Sınavlara giremedik ve bu yüzden okuldan atıldık. Cumhurbaşkanımız sayesinde yasaklar kalktı ve üniversite eğitimimi tamamladım. 28 Şubat sürecinde Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ebe Mahiye Geçeli: Başörtüsü yüzünden sürgün edildim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde üniversite hayalini gerçekleştirebildim. Şimdi iki üniversite bitirdim.