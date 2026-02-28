Cumhurbaşkanına hakarete 3 tutuklama
Muğla'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu görevlilerine hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, M.G, S.C.B, H.D tutuklanırken H.T, O.A.,M.K,S.K., U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.