Cumhurbaşkanına hakarete 3 tutuklama

Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kamu görevlilerine hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, M.G, S.C.B, H.D tutuklanırken H.T, O.A.,M.K,S.K., U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

