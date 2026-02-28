DMM’den ’savaş hazırlığı’ iddialarına yalanlama

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyon açıklamaları dünya gündemini sarsarken, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yayılan manipülatif içeriklere karşı devletin ilgili kurumları harekete geçti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, halkı korku ve endişeye sevk etmeye yönelik paylaşımlara karşı net bir uyarı yayınladı.

"PANİĞE NEDEN OLACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı hesaplarca paylaşılan "savaş başlayacağı" ve "vatandaşların hazırlık yapması gerektiği" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Türkiye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin her türlü süreci yönetebilecek güçte olduğu hatırlatılarak, "Kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir" mesajı verildi.

OPERASYONEL HESAPLARA ADLİ TAKİP

Toplumu kaos ve belirsizliğe sürüklemeyi hedefleyen dezenformasyon faaliyetlerine karşı müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Bu tür asılsız iddiaları yayan odaklara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.