Enes Batur’un uyuşturucu testi pozitif
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da şafak operasyonu gerçekleştirmiş, eşzamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Muğla'da yapılan aramalarda; esrar, 7.65 milimetre çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 13 Ocak'ta gözaltına alınan Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Öte yandan şarkıcı Mustafa Sandal'ın şoförü Emre Battal da 'uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek" suçundan tutuklandı. Battal'ın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlandı. Dijital materyallerindeki incelemelerde de uyuşturucu maddeler ortaya çıktı.