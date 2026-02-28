Erbakan kabri başında anıldı
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki grup tarafından kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra dualar edildi ve merhum Erbakan'ın kabrine karanfil bırakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da merhum Erbakan'ı andı. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. -