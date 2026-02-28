Hollanda’da TCG Anadolu heyecanı

NATO'nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu SİHA gemisi ve diğer savaş gemileri, Hollanda basınında geniş yer buldu. Beraberindeki 3 savaş gemisiyle 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demirleyen 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu SİHA gemisi, Hollanda medyasınca okuyucularına "etkileyici görüntü" olarak duyuruldu. Algemeen Dagblad, "Etkileyici görüntü: Türk donanmasının 4 gemisi, Rotterdam Limanı'nda" başlıklı haberinde, gemilerin şehrin merkezinde, Erasmus Köprüsü'nün hemen yanında görünür şekilde demirlediğini aktardı. Rodi haber sitesi ise İstanbul ve Oruçreis firkateynleri, ikmal gemisi Derya ve "en büyüğü" olarak nitelendirdiği amfibi hücum gemisi/ drone ve helikopter gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı bilgi verdi. Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türk ve Hollandalının, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, gemileri görmek üzere Rotterdam Limanı'na gittikleri ve özellikle TCG Anadolu'nun yanında Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

KOMUTANLARA MEKTUP SÜRPRİZİ

TCG Anadolu gemisinin mürettebatı, Rotterdam Limanı'nda Türkiye'deki minik kalplerden gelen gurur ve özlem dolu mektuplarla buluştu. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican'a İzmir'in Foça ilçesindeki öğrenciler tarafından Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'ne yazılan mektupları teslim etti. Mektuplarda öğrencilerin Türk askerine duydukları güven, gurur ve destek mesajları ve çizimleri dikkati çekti.