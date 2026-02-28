İklim için Fikir Ver çağrısı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından "COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi" hayata geçirildi. 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı öncesi hazırlık kapsamında kurulan merkez, çok paydaşlı iklim diplomasisi anlayışıyla tasarlandı. Merkezde COP süreçleri, Türkiye'nin iklim yolculuğu ve COP31'e dair kapsamlı bilgiler yer alıyor. Platformda yer alan COP31 Sıfır Atık Zirve Rehberi ile katılımcılara sürdürülebilir davranışları uygulayabilecekleri pratik bir yol haritası sunuluyor. Rehberler ve dokümanlar bölümünde teknik bilgiler ve katılım prosedürleri de bulunuyor. Bireyler ve kurumlar, çevrimiçi "Fikrini Paylaş" ve "Paydaş Ol" formları aracılığıyla sürece doğrudan katkı sunabiliyor. Başvurular; hedef kitle, coğrafi kapsam ve ölçeklenebilirlik gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Paydaş Ol platformu sayesinde UNFCCC öncelikleriyle uyumlu işbirlikleri geliştirmek isteyen kuruluşların belirlenmesi ve COP31 sürecine dahil edilmesi amaçlanıyor. Emine Erdoğan, COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'nin faaliyete geçmesine ilişkin sosyal medya paylaşımında "Sıfır Atık Vakfımızın hayata geçirdiği 'COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi', STK'lar, özel sektör ve vatandaşlarımızı aynı zeminde buluşturuyor. Bu anlamlı adım, COP31 sürecinin daha aktif, daha adil ve geniş tabanlı katılımla gerçekleşmesine vesile olacak. Sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandıracak dijital merkeze, doğa dostu herkesin fikirlerini iletmesini ve küresel iklim diplomasisine paydaş olmasını temenni ediyorum" dedi.