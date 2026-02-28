Kentsel dönüşümde AK Parti farkı kendini gösterdi
AK Partili Gaziantep Şahinbey Belediyesi, 15 milyar liralık bütçesiyle hayata geçirdiği projelerle yerel yönetimlerde farklı bir model ortaya koydu. 2026 yılı bütçesi 440 milyar TL olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 125 bin konut vaadine rağmen sadece 7 bin bandında kalırken; 205 milyar TL bütçeli Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 6 yılda yalnızca 418 konut teslim ederek adeta yerinde saydı. 110 milyar TL bütçeye sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 yılda ancak 1000 konut üretebildiği ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalandığı bir dönemde, bu üç dev belediyenin toplam bütçesinin küçücük bir kısmına, yani sadece 15.1 milyar TL'ye sahip olan Şahinbey İlçe Belediyesi adeta imkânsızı başardı. 10 binin üzerinde konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti ve ikinci etaba başladı.