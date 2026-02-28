Kıyafete hakarete 5 yıl hapis istemi

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan 28 Şubat zihniyetli sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.