Küresel zehir şebekesinin taşeron baronları

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu baronlarının hem operasyonel hem de finansal ağını çökertmek amacıyla geçtiğimiz günlerde MASAK ile koordineli dev bir operasyona imza attı. İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen baskınlarda zehir tacirlerinin "taşeronu" olarak bilinen ve onlar adına mal varlığı devralarak kara para aklayan 15 şüpheli gözaltına alındı. SABAH, milyonlarca insanı zehirleyen o isimlere ve detaylara ulaştı. "Başkan" olarak tanınan Mehmet Şerif Yakşi, uyuşturucu organizasyonunun sevkiyat ve nakliye ağını yöneten kritik isimlerden biri.

Örgüt lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak çalışan Yakşi'nin, eroin maddesinin hem yurtiçinde hem de yurtdışına nakledilmesini organize ettiği tespit edildi. Ali Osman Altuntop ile işbirliği içinde hareket eden Yakşi, Avrupa'ya uyuşturucu trafiğini yönetti. Yeraltı dünyasında "Gölge Baron" olarak tanınan Parseh Koeroglu da önemli tacirlerden. Koeroglu, Haluk Yılmaz ve Serkan Keskin gibi isimleri yönetiyor.

BREZİLYA HATTI SORUMLULARI

SERKAN Keskin ve Haluk Yılmaz, uyuşturucu ağının Güney Amerika ayağındaki önemli saha yöneticileri olarak öne çıkıyor. Yeraltı dünyasında 'Mejid' lakabıyla bilinen Abdülmecit Selimoğlu, kamuoyunda "Türk Escobar" olarak tanınan Ürfi Çetinkaya'nın uyuşturucu trafiğindeki operasyonel ayağını oluşturuyordu.

Özellikle örgütün üretim ve dış ticaret ağında aktif rol üstlenen zanlı, eroin maddesinin İran'daki imalat sürecinden başlayarak tüm ticaretini bizzat organize etmekle görevli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyasına da konu olan bu faaliyetler kapsamında, Bulgaristan'ın Sliven şehrinde ele geçirilen 520 kilo eroinin doğrudan bu organizasyon üzerinden sevk edildiği saptandı.

'RESSAM' TACİR

Salih Selimoğlu, ressam kimliğiyle biliniyor. Selimoğlu, Çetinkaya'nın örgüt yöneticisi olarak bilinen "Hoca" lakaplı Remzi Arslan ile İstanbul'da yakalandı.