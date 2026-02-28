Organize yolsuzluk davasında 4 kişiye zorla getirme kararı
Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşmasında tutuklu bulunan 24 sanıktan 7'sinin tahliyesine karar verildi. Belediye başkanlarının tutukluluğu ise devam edecek. Önder Gedik, Adnan Acar, Mehmet Karataş, Sencer Hacıoğlu, Mehmet Şimşek, Mustafa Yolcu, Rana Uysal tahliye edildi. İlk celsede savunması alınamayan 4 sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi. Gizli tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine hükmedildi. 17 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Davanın ikinci celsesi 20 Nisan-22 Mayıs'a ertelendi.