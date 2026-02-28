Özgür Özel’e re’sen soruşturma! Yargı mensuplarını hedef almıştı
Burdur mitinginde yargı mensuplarına skandal sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e re'sen soruşturma başlattı. CHP'nin Burdur mitinginde gerçekleşen mitingde Özgür Özel, konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldı.
O SÖZLERE SORUŞTURMA
Konuşma esnasında "alçak adamlar" şeklidne skandal ifade kullanan Özgür Özel hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.