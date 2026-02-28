TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıya ilişkin 'Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır' dedi.

Kurtulmuş, İstanbul'da STK Temsilcileri ile İftar Programı'nda şunları kaydetti: Geçtiğimiz sene bugün 27 Şubat'ta İmralı, silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ve bunun da dönemin gereği olduğunu ilan eden bir açıklama yapmıştı. Bütün siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular. İlk kez böyle bir fırsat doğdu. Bu ortak rapor, süreçte dile getirilen hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan bir rapordur. Evet, partilerin kendi görüşleri var. Aslında onların hepsi de komisyon raporunun ekinde verildi. Bu ise herkesin ortaklaştığı bir rapordur. Bu raporun gereğinin yapılması ve hızlı bir şekilde Türkiye'nin bu süreci tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

TÜRKİYE AĞIR FATURAYI BİR DAHA ÖDEMEYECEK: Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahlarının bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonraki süreçte tatmin edecek bir süratte örgütün kendini bütün unsurlarıyla feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek. Türkiye gerekli yasal düzenlemeleri, gerekli adımları atacak. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye, 103 yıllık Cumhuriyetimizin 50 yılına mal olan bu ağır faturanın bedellerini bir daha ödemeyecektir. Size rahatlıkla söyleyebilirim ki süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.