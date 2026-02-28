RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten '28 Şubat' mesajı: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş sosyal medya hesabından 28 Şubat Post-Modern darbesine ilişkin bir mesaj paylaştı. Mehmet Daniş, "Bin yıl sürecek denen antidemokratik ortam, milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür." dedi.
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, "28 Şubat'ın puslu labirentinde kaybolması beklenen Türkiye, artık korkunun değil özgüvenin, vesayetin değil iradenin, kaosun değil aklın ve adaletin haritasını çizen; milletle devleti aynı istikamette buluşturan Terörsüz, Büyük ve Güçlü Türkiye ufkuna yürüyen kolektif bir akla dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.
— Mehmet DANİŞ (@Danis_Mehmet_) February 28, 2026
RTÜK Başkanı Daniş, "Bin yıl sürecek denen antidemokratik ortam, milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Yakın geçmişin karanlık günlerini hatıramızda tutarken, millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde yayımladığı 2010/27 sayılı genelge ile karanlık 28 Şubat döneminin tüm dayanaklarını kaldırmıştı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş mesajında o genelgeye de yer verdi.